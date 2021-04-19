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19:28 19.04.2021

США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси - Блинкен

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США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси - Блинкен

Госдеп США в координации с Минфином принял решение не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года.

"Госдеп США полностью поддерживает сегодняшнее объявление министерства финансов по отмене генеральной лицензии, связанной с Беларусью, и по учреждению 45-дневного периода для прекращения сотрудничества (с попавшими под санкции компаниями)", - говорится в заявлении главы ведомства Энтони Блинкена.

В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белнефтехим" и его представительства в США, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

"Наши меры - еще одно последствие вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнением Беларусью своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека", - подчеркнул Блинкен.

Вашингтон призывает Минск "незамедлительно и безусловно" освободить всех незаконно задержанных и заключенных.

Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.

Теги: #сша #санкции #возобновление #беларусь
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