НБУ временно приостановил лицензии 4 членов МТСБУ за нарушение нормативов

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение применить к четырем страховым компаниям, являющимся членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), меры воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.

Как отмечается на сайте центробанка Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 19 апреля 2021 года по результатам рассмотрения актов составленных за нарушение страховщиками, имеющими лицензии на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, принял решение приостановить лицензии четырех компаний: ОДО "СК" Ю.Ес.Ай.", ЧАО СГ "Ю.БИ.АЙ.-КООП", ОДО "Международная страховая компания", ЧАО "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ".

Согласно сообщению, все вышеупомянутые страховщики не выполняют норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рискованности операций, а сформированные страховые резервы не были размещены в определенных категориях приемлемых активов в полном объеме.

НБУ отмечает, что в начале марта акты о правонарушениях были составлены 46 компаниям по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во II полугодии 2020 года.

В то же время фактический запас платежеспособности "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" и СК "Ю.ЕС.АЙ" является меньше расчетного нормативного запаса платежеспособности, а ОДО "Международная страховая компания" дополнительно не придерживается норматива качества активов. Кроме того указанные страховщики не придерживались обязательных финансовых нормативов также в первом полугодии 2020 года. По состоянию на дату применения мер воздействия страховщиками не были устранены зафиксированые нарушения самостоятельно. На указанных страховщиков приходится около 8% рынка ОСАГО.

Мера воздействия в виде остановки лицензий направлена на недопущение увеличения обязательств у таких страховщиков по договорам страхования, в том числе ОСАГО, пока такие нарушения не будут устранены полностью.

"Автогражданка - один из самых социальных видов страхования в Украине. В 2020 году договора были оформлены для более 8,3 млн автомобилей, владельцами которых уплачено более 6,1 млрд грн страховых премий. Платежеспособность 49 страховщиков, имеющих право реализовывать полисы ОСАГО, является обязательным условием своевременных и полных выплат по этому виду страхования, а также здоровой конкуренции на рынке. Однако финансовое состояние некоторых страховщиков вызывает глубокое беспокойство. Это подтверждается отрицательной тенденцией увеличения жалоб, рост кредиторской задолженности по страховым выплатам, сокращение приемлемых активов на счетах таких страховщиков, в том числе за счет вывода денежных средств и ОВГЗ с компаний и замены их на сомнительные акции и дебиторскую задолженность", - отметил заместитель председателя Нацбанка Ярослав Матузка, слова которого приводятся в сообщении.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 20 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений указаны страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договора страхования, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Страховщики обязаны до 3 июня 2021 года устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.