ВАКС отказал в утверждении соглашения о признании вины Игоря Гладковского по делу "Укроборонпрома"

Высший антикоррупционный суд отказал в утверждении соглашения о признании вины лица, обвиняемого в незаконных схемах в оборонной сфере.

"19 апреля 2021, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в утверждении соглашения о признании вины в отношении лица…По версии стороны обвинения, преступная деятельность группы лиц, которая была организована и проводилась под руководством обвиняемого, привела к непоступлению в бюджет средств в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму 46 млн 402 тыс. 556 грн", - говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда, размещенном на сайте ВАКС.

По информации суда, эти денежные средства в дальнейшем были легализованы этой же группой лиц путем совершения незаконных финансовых операций с имуществом. "К разработанной и внедренной схеме были привлечены более тридцати юридических лиц частного права и пять государственных предприятий - участников Государственного концерна "Укроборонпром". Кроме того, согласно обвинительного акта, лицо, с которым заключен договор о признании виновности, предоставило должностному лицу государственного предприятия - участника Государственного концерна "Укроборонпром" неправомерную выгоду в размере 879 тыс 554 грн", - отмечается в сообщении.

В ВАКС отмечают, что стороны сделки о признании вины согласовали частичное освобождение обвиняемого от гражданской ответственности, установив его обязательства в будущем добровольно возместить нанесенный государству ущерб в размере 4 млн грн. Стороны также согласовали окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества без лишения права занимать определенные должности с испытательным сроком 1 год. "Для этого обвиняемый обязывался предоставить обличительные показания в отношении других лиц, причастных к совершению указанных выше преступлений", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем, как подчеркивают в суде, проверив соглашение о признании вины, коллегия судей отказала в его утверждении, учитывая несоответствие его условий уголовного процессуального и уголовного законов, а также интересам общества.

В частности, суд при принятии решения, в частности, опирался на прямой запрет заключать соглашение о признании вины с организатором особо тяжкого преступления.

"По убеждению коллегии судей, в условиях проведения АТО, когда государство принимало срочные меры для поиска дополнительных источников пополнения бюджета и перераспределения средств для повышения обороноспособности страны, а также для поддержки тех людей, которые оказались на территории проведения АТО, в частности, из-за введения новых налогов и льготных условий налогообложения, преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем более в оборонной сфере с привлечением государственных предприятий - участников Государственного концерна "Укроборонпром", свидетельствует об особой дерзости и исключительный цинизм организаторов такой деятельности", - подчеркивают в ВАКС.

В сообщении суда не указывается имя лица, соглашение о признании вины которого не было утверждено судом. Как стало известно агентству, речь идет об Игоре Гладковском.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении лицу, которое получило неправомерную выгоду за обеспечение беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 7,1 млн грн в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод". По данным САП, родственник указанного лица на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Журналист Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале сообщил, что подозрение было вручено сыну экс-замсекретаря СНБО, президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. "НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому по эпизоду, который был опубликован журналистами "Бигус.Инфо" перед выборами президента 2019 года. НАБУ не называет фамилию фигуранта, однако, по информации наших инсайдеров, речь идет об Игоре Гладковском", - написал он.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществлялось с ноября 2019 года, когда подследственность в деле определили за ведомством.

В декабре 2020 года НАБУ сообщило о завершении расследования в отношении одного из подозреваемых в деле о коррупционной схеме поставки товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.