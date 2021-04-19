Степанов: у меня нет личного конфликта с министром финансов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что у него нет личного конфликта с министром финансов.

"У меня не может быть конфликта с министром финансов, я имею в виду личного конфликта. У меня есть отстаивание интересов украинкой медицины, здоровья и жизни граждан", - сказал он в эфире канала Украина 24 в понедельник.

Степанов напомнил, что Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год просил 15,1 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако Минфин выделил только 2,6 млрд грн.

"Если мы говорим, что, например, для закупки вакцин нужно 15,1 млрд грн и все это подтверждено расчетами, а он (министр финансов – ИФ) решает, то достаточно 2,6 млрд грн, а потом получается, что я был прав, то так же будет и с лабораторией о который сегодня говорил президент, понятно, что 100 млн грн нам не хватит", - сказал он.

При этом Степанов подчеркнул актуальность разработки и запуска производства вакцин в Украине.

"Если мы не будем иметь собственного производства вакцин в течение ближайших двух-трех лет, нас могут ожидать очень плохие последствия в будущем. Когда ты не имеешь собственного вакцинного производства, ты стоишь в очереди за вакцинами. Мы на сегодня должны были получить 3,9 млн доз вакцины по проплаченным нами контрактам, по которым мы заплатили 100%-ю предоплату, но мы получили только 715 тыс. доз по контрактам и 117 тыс. доз по COVAX", - сказал он.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко в интервью lb.ua раскритиковал Степанова за плохое планирование мер по борьбе с COVID-19. "Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно", – сказал Марченко. При этом глава Минфина указал на неизрасходованные средства Фонда по борьбе с COVID-19 по итогам 2020 года.