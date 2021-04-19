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19:02 19.04.2021

В Запорожской области еженедельный прирост заболевших Covid-19 снизился с 60% до 20% - главный санврач области

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В Запорожской области еженедельный прирост заболевших Covid-19 снизился с 60% до 20% - главный санврач области

Запорожская область покинула четверку регионов – "лидеров" по заболеваемости населения короновирусной инфекцией. Местные санитарные службы фиксируют снижение числа заболевших короновирусной инфекцией и высказывают "сдержанный оптимизм", а местные власти просят церковнослужителей проводить приближающие пасхальные службы в онлайн-режиме.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, в результате усиленных карантинных мер в регионе еженедельный прирост числа заболевших короновирусной инфекцией уменьшился в три раза - с 60% до 20%.

Также, по его словам, в области снижается уровень госпитализации - с 67 до 63 человек на 100 000 населения. За последние сутки в регионе выявлено 90 заболевших, а также 16 летальных случаев.

"Мы говорим о сдержанном оптимизме. Определенная позитивная динамика есть, и мы можем говорить уверенно - это результат ограничительных карантинных мер, введенных в регионе", - подчеркнул Терехов.

По данным ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" всего в Запорожской области короновирусной инфекцией COVID-19 заболели 90 тыс. жителей региона, из них 1700 человек умерли.

В связи с приближающимися пасхальными праздниками, власти Запорожской области разработали противоэпидемиологические мероприятия для предотвращения нового всплеска заболеваемости короновирусной инфекций. В частности - ограничить по максимуму и перевести в онлайн-режим праздничные богослужения, в которых обычно принимает участие до 10 процентов населения.

"Семь-восемь тысяч населения обычно приходили в прошлые годы в храмы. Соответственно мы не можем допустить скопления такого количества людей. И как в прошлом году, в этом году мы предлагаем - пусть священники в храмах проводят службы, а прихожане наблюдают за ними онлайн. Прошлый год подтвердил, вера от этого не стала меньше. Это общецивилизационный выбор", - рассказал агентству директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации Владислав Мороко.

Он подчеркнул, что власти Запорожской области надеются на понимание со стороны церквей, которым в том числе предложено освящать паски непосредственно в пекарнях, "чтобы в продажу они поступали уже освященными".

Теги: #запорожская_область #распространение #коронавирус
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