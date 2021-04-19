Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

Через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"После Пасхи через две-три недели мы ожидаем рост количества заболевших COVID-19. Пока не могу сказать, до какого уровня. Нужно будет посмотреть, как пройдут праздники, потому что там - череда праздников до 10 мая. Она сопровождается повышением мобильности населения, люди будут ездить по стране, общаться друг с другом", - сказал он в эфире канала "Украина24" в понедельник.

По словам Степанова, Украина "прошла пик заболеваемости COVID-19 третьей волны". Количество заболевших на прошлой неделе было на 14 тыся. меньше, чем на позапрошлой.

"Дальше будем идти на снижение количества заболевших, но это не означает, что нужно расслабляться", - подчеркнул он.