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17:55 19.04.2021

Российские наемники на Донбассе за сутки трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе за сутки трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

 С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Недалеко от поселка Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорского российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - указывается в сообщении.

В районе населенного пункта Зайцево российские наемники совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих за текущие сутки нет.

 

Теги: #оос #ситуация
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