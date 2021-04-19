Порошенко в разговоре с Туском призвал Европу усилить санкции против РФ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с президентом Европейской народной партии, экс-президентом Европейского совета Дональдом Туском эксалацию со стороны России ситуации на Донбассе.

"Петр Порошенко призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращение реализации политически мотивированного проекта "Северный поток – 2", размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы", - сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Он также обратился к Европейской народной партии с призывом поддержать инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями пандемии Covid-19. Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию "Евросолидарности" и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.

Также Порошенко и Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства - Молдове и Беларуси.