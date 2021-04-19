События

17:36 19.04.2021

Порошенко в разговоре с Туском призвал Европу усилить санкции против РФ

1 мин читать
Порошенко в разговоре с Туском призвал Европу усилить санкции против РФ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с президентом Европейской народной партии, экс-президентом Европейского совета Дональдом Туском эксалацию со стороны России ситуации на Донбассе.

"Петр Порошенко призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращение реализации политически мотивированного проекта "Северный поток – 2", размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы", - сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Он также обратился к Европейской народной партии с призывом поддержать инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями пандемии Covid-19. Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию "Евросолидарности" и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.

Также Порошенко и Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства - Молдове и Беларуси.

Теги: #туск #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:12 17.04.2021
Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19 - Порошенко

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19 - Порошенко

18:22 16.04.2021
Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

14:48 12.04.2021
Порошенко задекларировал более 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

Порошенко задекларировал более 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

14:26 12.04.2021
Порошенко: сегодняшняя ситуация на Донбассе – результат политики "умиротворения агрессора"

Порошенко: сегодняшняя ситуация на Донбассе – результат политики "умиротворения агрессора"

13:37 12.04.2021
Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады, посвященное исключительно борьбе с коронавирусом

Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады, посвященное исключительно борьбе с коронавирусом

12:47 12.04.2021
У Украины сейчас благоприятный момент для получения ПДЧ НАТО - Порошенко

У Украины сейчас благоприятный момент для получения ПДЧ НАТО - Порошенко

11:27 09.04.2021
Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

17:58 04.04.2021
Порошенко: Лучшая гарантия для безопасности Украины – Вашингтонский договор

Порошенко: Лучшая гарантия для безопасности Украины – Вашингтонский договор

17:40 02.04.2021
Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

09:57 01.04.2021
Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых более 0,5 млн грн заработал в Раде в 2020 году

Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых более 0,5 млн грн заработал в Раде в 2020 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Аваков: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой для РФ, враг понесет огромные потери

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы сроком на 5 лет

Степанов: у меня нет личного конфликта с министром финансов

В Запорожской области еженедельный прирост заболевших Covid-19 снизился с 60% до 20% - главный санврач области

Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

Российские наемники на Донбассе за сутки трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

В Киеве за выходные закрыли пять ресторанов за нарушение карантина

Зеленский поздравил НАСА с первым полетом Mars Helicopter

Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Аваков: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой для РФ, враг понесет огромные потери

В Словакии возобновили работу магазины, библиотеки, салоны красоты и отели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА