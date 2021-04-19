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16:44 19.04.2021

Зеленский поздравил НАСА с первым полетом Mars Helicopter

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Зеленский поздравил НАСА с первым полетом Mars Helicopter

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАСА с успешным полетом марсианского вертолета Ingenuity.

"Технологии побеждают. Поздравляю НАСА с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко", - написал Зеленский в соцсети Twitter в понедельник.

"Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30", - добавил президент.

Как сообщалось, вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет. Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.

 

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Интерфакс-Украина
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