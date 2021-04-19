В суд передан обвинительный акт в отношении руководителя одного из управлений секретариата Кабмина

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины и финансового директора общества по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник.

"Расследованием установлено, что в феврале прошлого года чиновник, привлекая директора общества в качестве посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома правительства и отзыв судебных исков к подрядчику", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, чиновник также обещал впредь не создавать подрядчику искусственных препятствий в тендерных закупках.

С целью сокрытия неправомерных действий обвиняемый привлек посредника, который получил средства от предпринимателя.

"Действия посредника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК - пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере", - подчеркивают в ГБР, добавив, что в случае доказательства вины чиновнику и его посреднику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.