ЕС получит еще 100 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса Евросоюзу в 2021 году.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что они поставят 100 млн дополнительных доз COMIRNATY, вакцины компаний от COVID-19, 27 странам Евросоюза в 2021 году", - говорится в сообщении на сайте Pfizer.

Возможность заказать дополнительные 100 млн доз вакцины предусматривалась в соглашении между компаниями и ЕС от 17 февраля 2021 года. Таким образом, всего в Евросоюз поставят 600 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.

В апреле власти ЕС приступили к переговорам с BioNTech и Pfizer о поставках в союз в 2022-2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Есть мнение, что Брюссель может сделать выводы из проблем, возникающих вокруг вакцины против COVID-19 AstraZeneca, и в следующем году обойтись как без нее, так и без Johnson&Johnson. Об этом, в частности, заявляла министр-делегат при министре экономики и финансов Франции, курирующая промышленность, Аньес Панье-Рюнаше.