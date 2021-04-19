События

14:54 19.04.2021

В акватории Черного моря прошли украинско-румынские тренировки типа PASSEX

1 мин читать
В акватории Черного моря прошли украинско-румынские тренировки типа PASSEX

Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины провели совместные украинско-румынские тренировки типа "PASSEX" в акватории Черного моря.

"В течение второй половины прошлой неделе, согласно плану мероприятий международного сотрудничества, украинские ВМС провели совместные украинско-румынские тренировки типа "PASSEX" в акватории Черного моря. К тренировкам были привлечены определенные силы и средства ВМС ВС Украины и корвет "Horia Macellariuˮ ВМС Румынии", - сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

Отмечается, что подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на пути Украины в НАТО и в процессе становления составляющей трансатлантической системы коллективной безопасности.

Программа тренировок состоялась из нескольких этапов. В частности, были проведены тренировки по маневрированию в строях и ордерах и корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. Также были отработаны такие элементы как пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

Кроме того, в программу было включено обучение по отражению ударов противника при нападении на корабль, что охраняется, из воздуха.

 

Теги: #вмс #тренировки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:38 10.04.2021
Два ракетных эсминца ВМС США, идущих в Черное море, вошли в Средиземноморье

Два ракетных эсминца ВМС США, идущих в Черное море, вошли в Средиземноморье

20:15 08.04.2021
Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

19:03 26.03.2021
В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

02:43 14.03.2021
Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" начал операции в Восточном Средиземноморье

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" начал операции в Восточном Средиземноморье

14:46 11.03.2021
ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки в больницу критически пострадавшей украинки с затонувшего судна

ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки в больницу критически пострадавшей украинки с затонувшего судна

06:05 07.03.2021
Эрдоган на фоне учений Турции в Средиземном море заявил о важности укрепления турецких ВМС

Эрдоган на фоне учений Турции в Средиземном море заявил о важности укрепления турецких ВМС

10:17 05.03.2021
Великобритания разработает новые ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

Великобритания разработает новые ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

10:17 27.02.2021
Корвет "Винница" станет кораблем-музеем

Корвет "Винница" станет кораблем-музеем

19:06 22.02.2021
Главком ВСУ: Мы начали подготовку всех боевых воинских частей к наступательным действиям на урбанизированной местности

Главком ВСУ: Мы начали подготовку всех боевых воинских частей к наступательным действиям на урбанизированной местности

06:06 19.02.2021
Украинские моряки будут тренироваться на кораблях королевских ВМС Великобритании

Украинские моряки будут тренироваться на кораблях королевских ВМС Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

В суд передан обвинительный акт в отношении руководителя одного из управлений секретариата Кабмина

Глава МИД Германии не знает, когда может состояться "нормандский" саммит по Украине, идут консультации

ЕС получит еще 100 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19

Аваков: эскалация возле границ Украины самая большая с 2015 года, но украинские военные готовы дать достойный отпор РФ

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии

Днепровская клиническая больница на ж/д транспорте после ремонта может принять одновременно 110 больных на COVID-19

Динамика роста заболеваемости COVID-19 снизилась на 14 тыс. случаев за предыдущую неделю - Шмыгаль

McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА