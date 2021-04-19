В акватории Черного моря прошли украинско-румынские тренировки типа PASSEX

Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины провели совместные украинско-румынские тренировки типа "PASSEX" в акватории Черного моря.

"В течение второй половины прошлой неделе, согласно плану мероприятий международного сотрудничества, украинские ВМС провели совместные украинско-румынские тренировки типа "PASSEX" в акватории Черного моря. К тренировкам были привлечены определенные силы и средства ВМС ВС Украины и корвет "Horia Macellariuˮ ВМС Румынии", - сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

Отмечается, что подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на пути Украины в НАТО и в процессе становления составляющей трансатлантической системы коллективной безопасности.

Программа тренировок состоялась из нескольких этапов. В частности, были проведены тренировки по маневрированию в строях и ордерах и корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. Также были отработаны такие элементы как пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

Кроме того, в программу было включено обучение по отражению ударов противника при нападении на корабль, что охраняется, из воздуха.