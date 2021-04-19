Динамика роста заболеваемости COVID-19 снизилась на 14 тыс. случаев за предыдущую неделю - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что динамика случаев заболеваемости COVID-19 в течение предыдущей недели сократилась на 14 тысяч случаев.

"За прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше людей, чем на предыдущей, при этом несколько областей в центральной и западной Украине уже близки к выходу из "красной зоны", но ситуация в городе Киеве остается сложной", - заявил Шмыгаль на селекторном совещании по вопросам подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, по его словам, "за последние три недели улучшились показатели загруженности коек".

"В целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодня – 44 415", - добавил он.

Шмыгаль также отметил, что государство готовится к пасхальным праздникам в условиях пандемии.