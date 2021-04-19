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13:22 19.04.2021

McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

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McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, 17 апреля открыло ресторан сети по ул.Ивана Миколайчука, 2 в Ивано-Франковске.

Как сообщила пресс-служба компании, новый McDonald’s рассчитан на 185 посадочных мест в зале и 82 места на террасе. Ресторан оборудован двумя линиями МакДрайва, зонами доставки и экспресс-заказов. Зал включает 12 терминалов самообслуживания и сортировочные станциями для раздельного сбора отходов.

Кроме того, в мае планируется запуск робота-транспортера для быстрой доставки готовых заказов из кухни к окну экспресс-заказов.

Компания сообщает, что помимо этого открытие новых ресторанов McDonald’s запланировано в Белой Церкви, Луцке, Хмельницком, Кропивницком и Мариуполе.

"Также в ближайшие два года компания нацелена открыть первые заведения в Черновцах и Ужгороде, и увеличить свое присутствие в городах-миллионниках, таких как Харьков, Одесса, Днепр и Львов", – указано в сообщении.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 99 ресторанов в 22 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на апрель-2021 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #mcdonalds #ивано_франковск
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