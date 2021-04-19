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13:16 19.04.2021

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

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Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

В Харьковской области город Лозовая, а также село Домаха и часть поселка Панютино остались без воды из-за порыва на коллекторе от канализационной насосной станции №4 (КНС-4), сообщается на официальном сайте Лозовского горсовета.

"Это уже седьмая авария за неделю. Предыдущие порывы на коллекторе были меньше, коммунальщики ликвидировали их без отключений воды", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что аварийный участок находится рядом с местом предыдущего масштабного порыва, из-за которого отключали воду 14 апреля.

По словам, директора КП "Лозоваводосервис" Владимира Кириченко, по состоянию на 12:00 понедельника рабочие устанавливают масштаб аварии, спрогнозировать сроки ее устранения можно будет только после того, как они доберутся до трубопровода. Из строя вышли обе "нитки" канализационного коллектора.

Количество аварий на коллекторе от КНС-4 выросло из-за изношенности трубопровода и погодных условий (весной началось "движение грунтов", которое оказывает дополнительную нагрузку на сети).

"Для обновления КНС-4 необходимо почти 35 млн.грн. В этом году планируют работы на наиболее аварийных участках. Для реконструкции выделено 3 млн.грн. Канализационный коллектор от КНС-4 проложен в две "нитки", протяженностью почти 3 и 3,2 км", - сообщается на официальном сайте Лозовского горсовета.

Теги: #вода #лозовая #авария
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