События

13:14 19.04.2021

Первый украино-израильский товарищеский теннисный турнир собрал дипломатов, чиновников и бизнесменов - Посольство

1 мин читать
Первый украино-израильский товарищеский теннисный турнир собрал дипломатов, чиновников и бизнесменов - Посольство

В Израиле прошел первый украино-израильский товарищеский теннисный турнир, в котором приняли участие дипломаты иностранных государств и МИД Израиля, официальные лица, представители бизнеса двух стран, широкая общественность и масс-медиа, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Открывая официальную часть соревнований посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук отметил, что целью мероприятия является развитие двустороннего дипломатического и бизнес-партнёрства, усиления сотрудничества в направлении спорта и культуры, а также укреплении международных связей и контактов», - говорится в сообщении.

Кубок победителя получил посол Королевства Швеция в Израиле Эрик Уллехаг.

«Во время вручения награды посол отметил, что Швецию и Украину объединяют не только цвета национального флага, но и тесные дружеские отношения между странами. Он также подчеркнул неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины», - отмечает Посольство.

Мероприятие организовано Посольством Украины в Израиле совместно с ALISA Wonderland charity foundation (основатель - Алиса Цудик), Global Israeli Initiative (основатель - Алена Новгородская), Simple Investment (основатель - Игаль Иоффе).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Днепровская клиническая больница на ж/д транспорте после ремонта может принять одновременно 110 больных на COVID-19

Динамика роста заболеваемости COVID-19 снизилась на 14 тыс. случаев за предыдущую неделю - Шмыгаль

McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

В Украине ожидается дождливая и ветреная погода

Основатели Центра национальной стойкости и развития призвали власть взаимодействовать с оппозицией в условиях военной эскалации

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

Ученые выявили человеческие гены, которые борются с SARS-CoV-2

Арестович: проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки

Холдинг !Fest открыл первый бар "Пьяная вишня" в Румынии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА