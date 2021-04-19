В Израиле прошел первый украино-израильский товарищеский теннисный турнир, в котором приняли участие дипломаты иностранных государств и МИД Израиля, официальные лица, представители бизнеса двух стран, широкая общественность и масс-медиа, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Открывая официальную часть соревнований посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук отметил, что целью мероприятия является развитие двустороннего дипломатического и бизнес-партнёрства, усиления сотрудничества в направлении спорта и культуры, а также укреплении международных связей и контактов», - говорится в сообщении.

Кубок победителя получил посол Королевства Швеция в Израиле Эрик Уллехаг.

«Во время вручения награды посол отметил, что Швецию и Украину объединяют не только цвета национального флага, но и тесные дружеские отношения между странами. Он также подчеркнул неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины», - отмечает Посольство.

Мероприятие организовано Посольством Украины в Израиле совместно с ALISA Wonderland charity foundation (основатель - Алиса Цудик), Global Israeli Initiative (основатель - Алена Новгородская), Simple Investment (основатель - Игаль Иоффе).