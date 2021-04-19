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13:03 19.04.2021

В Украине ожидается дождливая и ветреная погода

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В Украине ожидается дождливая и ветреная погода

В ближайшие сутки активный циклон, который переместится в Украину с Черного моря, обусловит дождливую и ветреную погоду в южных, восточных и большинстве центральных областей, на остальной территории Украины дожди будут небольшими и преимущественно днем.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 20 апреля, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях пройдут умеренные и значительные дожди, местами с грозами, ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, температура ночью 4-9° тепла, днем 11-15°.

В западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской областях ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 апреля самая высокая температура днем (+28,5°) была в 1943 году, самая низкая ночью (-2,1°)в 1987 году.

В среду ночью, 21 апреля, в Украине без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь; днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-8° тепла, в большинстве западных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в среду ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #прогноз
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