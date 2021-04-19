Холдинг !Fest открыл первый бар "Пьяная вишня" в Румынии

Холдинг !Fest открыл первый бар "Пьяная вишня" в Бухаресте (Румыния), сообщил глава и совладелец холдинга Андрей Худо.

"Открыли бизнес в Румынии. Первый проект, конечно, - "Пьяная вишня" в столице страны, Бухаресте", – написал он в Facebook.

По его словам, во время карантинных ограничений заведение работает в будни до 20:00, по выходным – до 18:00.

Согласно информации на сайте, сеть баров "Пьяная вишня" помимо Украины представлена также в Польше (Варшава, Краков, Вроцлав) и Молдове (Кишинев).

Холдинг эмоций !Fest основан в 2007 году, развивает сеть креативных ресторанов, кофеен и магазинов в Украине.

Один из первых открытых объектов холдинга является ресторан "Криївка" во Львове, среди других заведений с оригинальной концепцией - "Мазох-cafe", "Львивська копальня кавы", Реберня" и др.

!Fest также развивает жилое строительство (компания "Майстерня будинкив Квитка"), апартаменты Just Lviv It, сеть магазинов "Два кроки вид хаты", кейтеринг и др.

Собственниками холдинга !Fest являются Андрей Худо, Юрий Назарук, Дмитрий Герасимов.