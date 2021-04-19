Правоохранители открыли уголовное дело из-за вечеринки в гостинице на Подоле

Киевские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту нарушения карантинных ограничений одним из народных депутатов, устроившим вечеринку в гостинице на столичном Подоле.

Как сообщает отдел коммуникации Подольского управления полиции ГУ НП в Киеве в понедельник, на месте происшествия находятся правоохранители, устанавливающие обстоятельства инцидента.

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств. Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как пишут киевские СМИ, народным депутатом, устроившим вечеринку в честь дня рождения своей жены, является Николай Тищенко (фракция "Слуга народа").