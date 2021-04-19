События

11:32 19.04.2021

Правоохранители открыли уголовное дело из-за вечеринки в гостинице на Подоле

1 мин читать
Правоохранители открыли уголовное дело из-за вечеринки в гостинице на Подоле

Киевские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту нарушения карантинных ограничений одним из народных депутатов, устроившим вечеринку в гостинице на столичном Подоле.

Как сообщает отдел коммуникации Подольского управления полиции ГУ НП в Киеве в понедельник, на месте происшествия находятся правоохранители, устанавливающие обстоятельства инцидента.

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств. Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как пишут киевские СМИ, народным депутатом, устроившим вечеринку в честь дня рождения своей жены, является Николай Тищенко (фракция "Слуга народа").

 

Теги: #карантин #гостиница #нарушение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 17.04.2021
Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

19:24 16.04.2021
Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

12:47 16.04.2021
Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

10:34 16.04.2021
Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

14:24 15.04.2021
Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

12:29 14.04.2021
Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

11:23 13.04.2021
Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции – Гетманцев

Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции – Гетманцев

05:36 13.04.2021
В Днепре продлили карантинные ограничения до 30 апреля

В Днепре продлили карантинные ограничения до 30 апреля

20:59 12.04.2021
Правоохранители открыли дело по факту нарушения карантинных ограничений из-за проведения дискотеки в винницком ресторане

Правоохранители открыли дело по факту нарушения карантинных ограничений из-за проведения дискотеки в винницком ресторане

02:04 12.04.2021
В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские бойцы не пострадали

США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Столица Индии на неделю вводит локдаун из-за COVID-19

Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Мендель: необходимо активизировать процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО к Пасхе

В Киеве за сутки 447 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

ГФС изъяла 110 тыс. л контрафактного спирта при обыске на Караванском спиртзаводе

Британия проведет исследование о повторном заражении COVID-19, участникам заплатят по 5 тыс. фунтов

Зеленский поблагодарил Папу Римского за молитву о мире на Донбассе

Все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование

За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

Британия в мае направит в Черное море два боевых корабля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА