В Киеве за сутки 447 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

В Киеве за прошедшие сутки выявили 447 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека, выздоровели – 231, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4221 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 185 339", - написал Кличко в соцсетях.

Заболели 250 женщин, 183 мужчины в возрасте, две девушки от 15 до 16 лет и 12 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 90 больных коронавирусом, а также 221 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Выздоровел за прошедшие сутки 231 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 147, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 42 случая", - отметил Кличко.