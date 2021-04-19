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10:47 19.04.2021

Британия проведет исследование о повторном заражении COVID-19, участникам заплатят по 5 тыс. фунтов

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Британия проведет исследование о повторном заражении COVID-19, участникам заплатят по 5 тыс. фунтов

 

В Британии выплатят по 5 тыс. фунтов стерлингов молодым людям, ранее переболевшим коронавирусом, если они примут участие в исследовании, в ходе которого будут подвергнуты повторному заражению COVID-19, сообщает телеканал Sky News.

Цель ученых Оксфордского университета - определить иммунную реакцию организма человека, который ранее перенес коронавирус, на повторную инфекцию.

Для участия в исследовании приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Эксперимент будет проводиться под наблюдением врачей в больнице. Клинические испытания будет проводиться в два этапа. В первом этапе, как ожидается, примут участие 64 волонтера.

Недавние исследование показали, что после первичного заражения коронавирусом сохраняется возможность заболевания COVID-19 в будущем.

В марте научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, которые свидетельствовали, что люди старше 65 лет, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые. Согласно ему, защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80% и выше у тех, кто моложе 65 лет.

Теги: #великобритания #covid_19 #исследование
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