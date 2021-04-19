Зеленский поблагодарил Папу Римского за молитву о мире на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска I за молитву о мире на Донбассе, отметив, что эту цель можно достичь лишь совместными усилиями.

"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни. Папа Римский Франциск, благодарю Ваше Святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которую мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь - в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в понедельник.