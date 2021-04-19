События

10:31 19.04.2021

Все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование

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Все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование

Все без исключения украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование по случаю Национального Дня Таиланда, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что двое заключенных украинцев получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок, в результате чего они были освобождены от дальнейшего наказания.

"Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан", - подчеркнула Денисова.

Она выразила благодарность Королю Таиланда Раме Х за "проявление высокого человеческого гуманизма и главному омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование".

"Также спасибо работникам Посольства Украины в Таиланде за проведенную работу по соблюдению и защите прав наших сограждан, находящихся в заключении на указанной территории", - резюмировала Денисова.

Теги: #таиланд #украинцы #помилование
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