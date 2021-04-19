За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

В течение прошедших суток, 18 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 1 453 человек, при этом в Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в городе Киеве, не сделали ни одной прививки за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"1 453 человека привито против COVID-19 за сутки 18 апреля 2021 в Украине. 450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей)… Вакцинация проводилась 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами прививки", - написал Степанов в Фейсбуке в понедельник.

Лидерами по количеству вакцинированных за сутки граждан являются Харьковская (345 сделанных за сутки прививок), Киевская (216) и Львовская (169) области. В остальных регионах количество вакцинированных за сутки граждан находится в пределах от 10 до 160 человек.

По состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.