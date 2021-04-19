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09:12 19.04.2021

В Балтийском море стартуют противоминные учения НАТО Open Spirit 21

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В Балтийском море стартуют противоминные учения НАТО Open Spirit 21

В Балтийском море в понедельник стартуют традиционные весенние учения минных тральщиков НАТО Open Spirit.

В учениях примут участие 21 корабль из 11 стран, в том числе корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО. Руководят учениями ВМС Эстонии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Ежегодная операция Open Spirit имеет решающее значение для избавления вод Балтийского моря от накопившихся здесь со времен Первой и Второй мировых войн всех боеприпасов и для снижения угроз рыболовству, морским путям и окружающей среде. Кроме того, она способствует сотрудничеству между ВМС Эстонии и другими странами, участвующими в операции", - сказал командир Первой постоянной противоминной эскадры НАТО капитан-лейтенант Ян Вейхерс (Jan Wijchers).

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней. В этом полугодии в основной состав Первой противоминной эскадры входят корабли Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Соединенного королевства и Эстонии.

Противоминная операция Open Spirit проводится ежегодно в разных странах Балтии. В прошлом году операцией руководили ВМС Латвии.

Теги: #балтийское_море #учения #нато
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