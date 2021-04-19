С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Так, недалеко от поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. У Майорска наемники совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе н.п. Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 18 апреля, российские наемники 8 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Также погиб украинский военнослужащий и еще один получил ранения.