В Черкасский зоопарк планируют инвестировать 300 млн грн в течение 20 лет

В Черкасский зоопарк планируют инвестировать 300 млн грн в течение 20 лет, сообщил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в телеграм-канале.

"В течение 20 лет мы вместе с директором " ROSHEN" Москалевским и "Фондом Порошенко" планируем инвестировать в Черкасский зоопарк в целом 300 млн грн", - написал Порошенко.

По его словам, 75 млн грн уже инвестировано в инновацию зоопарка.

В частности, планируется расширение выделенного земельного участка для животных.

"Мы планируем вдвое расширить выделенный для жизни (животных – ИФ) земельный участок. Еще в 2016 году "ROSHEN" начал инвестировать в Черкасский зоопарк для того, чтобы превратить это место в уникальный объект отдельного туризма в городе", - отметил Порошенко.