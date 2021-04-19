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03:46 19.04.2021

В Минздраве предупреждают украинцев об еще одной разновидности коронавирусных заболеваний МЕRS-COV

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В Минздраве предупреждают украинцев об еще одной разновидности коронавирусных заболеваний МЕRS-COV

В Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины предупреждают украинцев об еще одной разновидности коронавирусных заболеваний МЕRS-COV, которая распространяется в странах Ближнего Востока.

"Украинцы, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, должны учитывать циркуляцию в регионе ближневосточного респираторного синдрома (МЕRS-CoV). Впервые вирус был диагностирован в Саудовской Аравии еще в 2012 году. Однако до сих пор продолжают регистрировать новые случаи заболевания людей MERS-CoV. В том числе, летальные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) - это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV.

В частности, течение болезни может иметь бессимптомный характер, а может сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями, такими как высокая температура тела, кашель и одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возбудитель инфекции ограничивается Аравийским полуостровом. В частности, большинство случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах. За пределами региона фиксировались единичные завозные случаи болезни. Тем не менее, путешествующим советуют быть бдительными и учитывать вероятность инфицирования на территории перечисленных стран.

"В период с 1 января по 11 марта 2021 года Саудовская Аравия сообщила ВОЗ о 7 новых случаев заражения MERS-CoV, в том числе 3 летальных. Возраст пациентов - от 48 до 84 лет. Трое из них имели контакт с верблюдами. Все инфицированные имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертонию или хронические заболевания почек. Этот факт подчеркивает уже существовавшие ранее данные о том, что люди именно с такими заболеваниями, а также болезнями легких и слабым иммунитетом, становятся главной мишенью для MERS-CoV", - отмечают в Центре.

Также отмечается, что заражение MERS-CoV происходит вследствие прямого или косвенного контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается в пределах семьи.

Путешественников предупреждают перед посещением стран Ближнего Востока избегать близкого контакта с животными, особенно с верблюдами, потребления сырого верблюжьего молока или употребление мяса, которое не было надлежащим образом обработано, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, следовать общим правилам мер гигиены, таких как регулярное мытье рук до и после касания животных и избежания контакта с больными животными, а также следовать практике гигиены пищевых продуктов.

Теги: #разновидности #коронавирус #украина #минздрав
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