В Шевченковском районе столицы ликвидировали последствия падения балкона, пострадавших нет

В Шевченковском районе Киева спасатели ликвидировали последствия падения балкона на улице Половецкой, 14, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"18 апреля в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Половецкой, 14 в Шевченковском районе столицы, произошел обвал балкона. Установлено, что в 9-этажном жилом доме на 7-м этаже обвалился балкон, задев балконы 6-го и частично 5-го этажей", - говорится в сообщении.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-сасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения данной ситуации устанавливается.

В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации отметили, что на месте был задействовали кран.

Кроме того, владельцам квартиры обслуживающая организация "УЦУН" 16 апреля вручила предписание касательно состояния обвалившегося балкона и необходимости принятия мер.