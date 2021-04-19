Ситуация вокруг Украины будет одной из главных тем видеоконференции глав МИД стран ЕС

Видеоконференция министров иностранных дел стран Европейского союза уделит в понедельник особое внимание ситуации вокруг Украины, к ней присоединится глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Из-за ковидных ограничений вместо запланированного заседания Совета ЕС по иностранным делам министры проведут видеоконференцию, и из-за этого пришлось сократить повестку дня за счет текущих вопросов", - пояснил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

Он прокомментировал в минувшую пятницу на условии анонимности круг вопросов, которые будут затронуты министрами ЕС при обсуждении украинской темы.

"Налицо угрожающее нагнетание военной активности и концентрация войск России вдоль ее границы с Украиной, напряженное положение на южных морских границах Украины, в Керченском проливе, - перечислил функционер ЕС. - Одновременно мы поддерживаем внутренние реформы в Украине. Они очень важны, чтобы сблизить ее с Евросоюзом. Мы помогаем также отражать дезинформацию и гибридные угрозы".

Всё это будет предметом обсуждения европейскими министрами с украинским коллегой Кулебой. Наряду с ситуационными, будут затронуты также текущие вопросы подготовки к очередному заседанию Совета сотрудничества ЕС-Украина.

"Мы будем следить за событиями, и, возможно, у стран-членов появятся предложения касательно новых санкций", - сказал собеседник СМИ, предупредив, что никаких решений по санкциям в понедельник быть не может.

"Принятие санкций в ЕС обязательно проходит три стадии, - пояснил он. - Страны ЕС - одна, две или несколько - вносят предложение, после чего начинается процесс на союзном уровне. Предложения обсуждаются в рабочих группах, проходят через Комитет постоянных представителей. Третий этап - собственно принятие санкций. Могу сказать вам, что в понедельник его не будет. Ни в каких рабочих группах ЕС не проходит официального обсуждения санкций против России в связи с последними событиями. Есть ли предложения или идеи у стран-членов ЕС, я не могу сказать".

ЕС считает, что концентрация российских войск у границ Украины - это абсолютно одностороннее действие России, а Украина не сделала ничего, что могло бы послужить причиной военных приготовлений с российской стороны.

Вторым по значимости пунктом повестки дня видеоконференции будет положение в Эфиопии и действия ЕС по преодолению кризиса в этой стране. Там по поручению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля уже дважды побывал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Он выступит перед коллегами с докладом. Цель ЕС состоит в мониторинге прекращения огня, наблюдении за условиями безопасности. При этом Брюссель будет взаимодействовать с Африканским союзом.

В обзоре текущих вопросов выделяется обсуждение обстановки в Грузии. Там продолжается внутренний политический кризис, и Евросоюз выступает посредником между правящей партией и оппозицией. Посредническая миссия находится в процессе, кризис пока не урегулирован. Сложности касаются парламентских выборов, судебной системы, состава правительства. Они серьезны, но ЕС, по словам собеседника СМИ, продолжает усиленно работать, потому что для него Грузия - "очень важная страна, очень активный член программы "Восточного партнерства".

Европейские министры обсудят положение на севере Мозамбика, где ЕС намерен участвовать в урегулировании кризиса и прекращении насилия. Брюссель рассматривает разные варианты, в том числе миссию в рамках общей политики ЕС в области обороны и безопасности. Речь идет о "вмешательстве невоенными средствами".

Будет также обсуждаться положение в Мьянме, где пришедшая к власти в результате переворота военная хунта усиливает репрессии против населения и растет число жертв среди участников демонстраций протеста. ЕС работает над новым пакетом мер, направленных против предприятий, которые находятся в руках военных.

В разделе текущих вопросов - также подготовка к саммиту ЕС-Индия, который состоится 8 мая в португальском Порту. Это событие подчеркнет важность стратегического партнерства ЕС с этой огромной азиатской страной, отметил европейский чиновник.

Боррель представит министрам короткий доклад о переговорах в Вене по иранской ядерной сделке - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в котором он выступает в качестве координатора.