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22:14 18.04.2021

Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата"

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Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата", у них есть чуть более суток на то, чтобы покинуть страну, сообщает МИД РФ.

"В МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата", отметили в МИД России.

"Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны", - сообщили на Смоленской площади. 

"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии", - добавили в МИД РФ.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Теги: #посольство #чехия #россия #мид
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