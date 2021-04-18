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20:09 18.04.2021

На Полтавщину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 1 170 доз

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На Полтавщину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 1 170 доз

В Полтавскую область 18 апреля прибыла первая партия вакцины производства Pfizer-BioNTech в количестве 1 170 доз, полученной Украиной в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Сегодня Полтавщина получила 1 170 доз вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer-BioNTech. Она включает в себя молекулу, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа. Первыми этим препаратом будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых, далее - работников ГСЧС и пограничников. Интервал между прививками составляет 21 день. Это только первая поставка вакцины Pfizer-BioNTech. Далее будем заказывать очередную партию в несколько тысяч доз", - рассказал Синегубов.

Отмечается, что 19 апреля 132 человека Горбаневского гериатрического пансионата получат прививки вакциной Pfizer. Работать будут две мобильные бригады, прошедшие соответствующее обучение.

Кроме того, на текущей неделе в Полтавскую область поступило 8 тыс. доз вакцины от компании Sinovac, которой прививают людей, имеющих проблемы со здоровьем, в частности, не в состоянии передвигаться самостоятельно и находящиеся дома, а также социальных работников, которые их обслуживают.

Также ею вакцинируют лиц, обеспечивающих работу ВНО (педагогов, учителей) и контингент военных миротворцев. В ближайшее время область снова получит серию вакцины AstraZeneca - более 13 тыс. доз. Она предназначена для возрастной категории людей "60+".

"Полтавщина расширяет круг соотечественников, которые получают прививки от коронавируса. Вакцинация - единственный инструмент, который поможет остановить пандеми", - отметил Синегубов.

 

Теги: #полтавская_область #прибытие #украина #pfizer
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