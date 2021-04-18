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19:24 18.04.2021

На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

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На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

На Донбассе погиб боец Вооруженных сил Украины из-за обстрелов российских наемников, еще один военнослужащий ранен, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому бойцу предоставили первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в военный госпиталь.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - отметили в штабе ОС.

Кроме того, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Теги: #гибель #бойцы #украина #донбасс
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