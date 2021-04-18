На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские бойцы не пострадали

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, украинские бойцы не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"С начала этого периода зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

В частности, недалеко от поселка Водяное Донецкой области противник открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи н.п. Широкино наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия.

"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.