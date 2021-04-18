События

16:37 18.04.2021

Папа римский призывает избежать военной эскалации на востоке Украины

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Папа римский призывает избежать военной эскалации на востоке Украины

Папа римский Франциск в воскресенье призвал избежать роста напряжённости на востоке Украины.

"Я с беспокойством слежу за тем, как усиливается военная активность. Пожалуйста, я очень надеюсь, что удастся избежать роста напряжённости", - цитируют СМИ Ватикана слова понтифика, выступавшего перед верующими.

"Нужно предпринять действия, которые повысят там взаимное доверие, создадут условия для столь нужных примирения, мира", - добавил Франциск, говоря о ситуации на востоке Украины.

Теги: #ватикан #папа_франциск
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Интерфакс-Украина
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