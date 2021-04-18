События

16:12 18.04.2021

Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет, все трое находившихся на борту выжили – МВД

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В воскресенье в Молдове потерпел крушение легкомоторный самолет Aerostar Festival R40, сообщила пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Республики Молдова Лилиана Пушкашу.

"Инцидент произошел сегодня днем у поселка Вадул-луй-Водэ, в 30 км от Кишинева. Звонок в службу спасения 112 поступил в 12:45. На место оперативно прибыли спасатели и скорая помощь. К счастью жертв нет, трем человекам, которые находились в самолете, оказана помощь", - сообщила Пушкашу.

По ее словам, более тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что авария произошла на взлете. Самолет упал на деревья с высоты в 200-300 метров. Деревья смягчили удар, благодаря чему люди не погибли. Самолет разрушен полностью.

"Возбуждено уголовное дело, правоохранительным органам предстоит выяснить все детали инцидента", - отметила пресс-секретарь.

Теги: #молдова #самолет #крушение
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