Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации ВСУ – украинская сторона СЦКК

В течение последних двух месяцев российские кураторы ОРДЛО развернули против Вооруженных сил Украины масштабную информационную кампанию по дискредитации и "демонизации" украинских военных, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе в воскресенье.

"Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории. Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - цитируют заявление украинской стороны в СЦКК в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что "усилением общей картины подготовки к обороне" служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах.

"С этой целью в течение 12-17 апреля оккупантами спланировано и проведено ряд огневых провокаций с применением запрещенного минского договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка , Новомихайловка из Донецка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 14 апреля, в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях, распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель.

"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише являются также обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - подчеркивает украинская сторона в СЦКК.

Она добавляет, что в последующие дни российские наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещенное вооружение, несмотря на предупреждение со стороны СММ ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня.

В частности, 17 апреля, несмотря на работу Миссии на северо-западной окраине Донецка, оккупанты, начиная с 14.00 совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение военнослужащий одной из воинских частей.

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что "на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения - увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины".

"Вооруженные силы Украины безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркивают в СЦКК.