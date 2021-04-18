В Харьковскую область доставили 1170 доз вакцины Pfizer, ее планируют использовать за неделю – ОГА

В воскресенье в Харьковскую область поступила партия вакцины Pfizer/BioNTech (1 170 доз), которую планируется использовать в течение недели, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко.

"Планируется на этой неделе использовать 1 170 доз", - говорится в видеокомментарии Волченко, распространенном пресс-службой ХОГА.

По его словам, планируется прививать этой вакциной людей, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также персонал этих учреждений.

"Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю... В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer", - сказал Волченко.

Вакцина хранится на областном аптечном складе. Ее доставили в специальных боксах, которые поддерживают температуру до минус 80 градусов в течение 30 суток. В одном флаконе 6 доз вакцины. Перед разведением препарат необходимо разморозить в течение 2 часов. За сутки до введения вакцину переводят в температурный режим 2 - 8 градусов, после этого использовать ее необходимо в течение 5 суток.