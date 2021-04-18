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11:44 18.04.2021

За прошедшие сутки в украинской армии зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом – командование Медсил ВСУ

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За прошедшие сутки в украинской армии зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом – командование Медсил ВСУ

В течение прошедших суток, 17 апреля, в рядах Вооруженных сил Украины выявили 55 случаев инфицирования COVID-19, 13 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения, сообщает пресс-центр Командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 18 апреля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2265 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 55 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении МС ВСУ, обнародованном в Фейсбуке в воскресенье.

В нем отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 21 532 военнослужащих ВСУ, 72 человека – умерли. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) сейчас находится 509 человек.

Кроме того, в МС ВСУ добавляют, что с начала прививочной кампании в украинской армии 1 дозой вакцины привили уже 41 144 человек, из которых 3 066 - военные медики.

Отмечается, что за прошедшие сутки от коронавируса в ВСУ вакцинировали 941 человека.

 

Теги: #всу #коронавирус
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