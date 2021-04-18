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10:30 18.04.2021

На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Румынию двух граждан Индии – Госпогранслужба Украины

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На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Румынию двух граждан Индии – Госпогранслужба Украины

В Закарпатской области пограничники предотвратили незаконную переправку в Румынию трех граждан Индии, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Нелегальных мигрантов, которые имели целью незаконно пересечь границу с Румынией, задержали вчера вечером военнослужащие Мукачевского отряда. Двух мужчин без документов пограничники отдела "Деловое" совместно с офицером оперативно-розыскного отдела задержали во время реализации оперативной информации о возможном незаконном пересечения границы", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что задержанные утверждают что они являются гражданами Индии. Также пограничники выясняют законно ли иностранцы попали на территорию Украины и круг лиц, причастных к организации переправки нелегальных мигрантов.

"На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотрено ч.2 ст.204-1 КУоАП. Дело вскоре будет направлено в суд, который и будет выбирать меру наказания правонарушителям", - подытожили в Госпогранслужбе.

 

Теги: #закарпатская #украина #нелегалы
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