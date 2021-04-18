Кулеба примет участие в заседании Совета министров Европейского Союза по иностранным делам - МИД

19 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

"Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "на повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будут находиться вопросы обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации".