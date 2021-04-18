События

08:33 18.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 523 человека – Степанов

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 523 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 10 282 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 523 человека, умерло 250 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 274 человека; летальных случаев - 250; выздоровело – 6 523 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее,  17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 946 510 человек, 39 786 пациентов скончалось, 1 482 079 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито 3 333 человека, 449 194 человека привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:07 18.04.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №6

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №6

07:45 18.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:31 18.04.2021
Чиновник Киевской ОГА задержан при получении взятки в $10 тысяч – Офис генпрокурора

Чиновник Киевской ОГА задержан при получении взятки в $10 тысяч – Офис генпрокурора

06:05 18.04.2021
Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам

Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам

04:41 18.04.2021
Харьковская полиция разоблачила группу, занимавшуюся незаконной торговлей оружием

Харьковская полиция разоблачила группу, занимавшуюся незаконной торговлей оружием

02:52 18.04.2021
На Буковине выявлено 174 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 174 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

23:18 17.04.2021
В Харькове легковушка въехала в павильон на ТЦ "Барабашово", два человека госпитализированы – полиция

В Харькове легковушка въехала в павильон на ТЦ "Барабашово", два человека госпитализированы – полиция

20:01 17.04.2021
Джемилев: Ермак в порядке дискуссии предлагал создать в парламенте группу "Крым"

Джемилев: Ермак в порядке дискуссии предлагал создать в парламенте группу "Крым"

18:31 17.04.2021
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил осколочное ранение – штаб ООС

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил осколочное ранение – штаб ООС

12:51 17.04.2021
В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля - МИД

На Донбассе с начала суток получил ранение боец ВСУ – штаб ООС

Консулу Украины в Петербурге Сосонюку предписано покинуть территорию РФ

В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

Енин: Киев отрабатывает модальности симметричного ответа Москве из-за провокации в отношении сотрудника генконсульства в Петербурге

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон призывает "определить красные линии" для России на фоне наращивания сил вблизи границ Украины — СМИ

Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Петрова и Боширова – СМИ

Чешские власти высылают 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой – посол Украины в Чехии

Лукашенко считает руководство США причастным к попытке его устранения

В Великобритании похоронили супруга Елизаветы II

Иран готов работать над планом по преодолению разногласий с США по атому

Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля - МИД

Макрон планирует провести разговор с Путиным - Елисейский дворец

В ФСБ РФ заявляют, что украинского консула интересовали базы данных с личными сведениями россиян, в т.ч. об уголовных делах

На Донбассе с начала суток получил ранение боец ВСУ – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА