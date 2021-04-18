Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №6

Запорожская атомная электростанция в 00:01 вторника отключила шестой блок от энергосистемы страны для проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

"18 апреля 2021 в 00 часов 01 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт. В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт. На энергоблоке №1 идет 86 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34 сутки планового среднего ремонта", - говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.