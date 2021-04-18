Чиновник Киевской ОГА задержан при получении взятки в $10 тысяч – Офис генпрокурора

Правоохранителям был задержан при получении неправомерной выгоды в размере в $10 тысяч заместитель начальника одного из управлений Киевской облгосадминистрации, сообщает пресс служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, чиновник, будучи бывшим работником Антимонопольного комитета Украины, требовал от предпринимателя $10 тысяч неправомерной выгоды. За эту сумму он пообещал повлиять на должностное лицо Западного межобластного территориального отделения АМКУ с целью содействия субъекту хозяйственной деятельности избежать ответственности при проведении проверки соблюдения законодательства", - отметили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемый был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды.