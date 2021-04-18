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04:41 18.04.2021

Харьковская полиция разоблачила группу, занимавшуюся незаконной торговлей оружием

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Харьковская полиция разоблачила группу, занимавшуюся незаконной торговлей оружием

Харьковские оперативники в ходе отработки оперативной информации о возможной причастности жителя Харькова к незаконному обороту огнестрельного оружия разоблачили группу, в которую входили киевлянин и житель Кременчуга.

"Во время обысков по местам проживания фигурантов в Киеве, Харькове и Полтавской области полицейские обнаружили большое количество огнестрельного оружия различных калибров, в том числе пистолеты и пулеметы, боеприпасы, мачете и ножи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские задокументировали два эпизода незаконной продажи оружия 40-летним харьковчанином. Одному покупателю он продал карабин К-98 системы "Маузер" образца 1898 года за 9 800 грн, другому - автомат МП-40 за 35 тыс.грн. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках санкционированного обыска сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире фигуранта оружие и боеприпасы. Полицейские изъяли автомат ПМ-40, штык-нож, пехотный пулемет Дегтярева, винтовку Мосина, винтовку со штык-ножом, холодное оружие, патроны, наркотическое вещество растительного происхождения и мундштук со стеклянной колбой. Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и арестован.

Во время отработки связей подозреваемого харьковские оперативники вышли на след еще двух человек, причастных к незаконному сбыту огнестрельного оружия. В ходе реализации оперативных комбинаций полицейские задокументировали два эпизода. В первом случае фигуранты предложили покупателю купить самозарядную винтовку СВТ-40 за 24,4 тыс.грн. После получения денег, которые были переведены на банковскую карту в два транша, фигуранты отправили клиенту по почте две посылки с винтовкой в разобранном состоянии.

По той же схеме еще другой покупатель купил у фигурантов пистолет Luger-PO8, за который заплатил 18,2тыс.грн.

На основании постановления суда 16 апреля оперативники Управления уголовного розыска при поддержке бойцов полка полиции особого назначения и КОРДа, а также сотрудники кинологического центра со служебной собакой под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова провели обыски по месту жительства фигурантов.

В Киеве в квартире 74-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет Люгера, пистолет WALTHER, пистолет Чезет, пистолет Браунинг и около 300 патронов. В Кременчуге по месту жительства 45-летнего мужчины полицейские изъяли пулемет Дегтярева в разобранном состоянии, наган, пистолет Фромер, патроны, запчасти к пулемету и винтовки Мосина, мачете и 3 ножа.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (покушение на незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #украина #полиция #харьковская
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