События

02:52 18.04.2021

На Буковине выявлено 174 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 174 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 174 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 398 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 17 апреля, выздоровело 398 человек, 55 899 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 75 253 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 565 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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