В Харькове легковушка въехала в павильон на ТЦ "Барабашово", два человека госпитализированы – полиция

В субботу днем автомобиль Toyota Camry въехал в торговый павильон на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове, в результате два человека получили травмы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области об инциденте в полицию сообщил охранник "Барабашова".

"Правоохранители установили личность водителя. Им оказался 41-летний харьковчанин, который находился в неадекватном состоянии. Он направлен на прохождении медицинского обследования", - сообщили в отделе коммуникаций.

Мужчина и женщина, получившие переломы в результате происшествия, доставлены в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.