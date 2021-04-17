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22:15 17.04.2021

Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Петрова и Боширова – СМИ

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Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Петрова и Боширова – СМИ

Чешская полиция сообщила в субботу, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, передают европейские СМИ.

В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция Чехии на своем сайте опубликовала сообщение, что действительно разыскивает двух человек, путешествовавших по Чехии в 2014 году с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении также указывается, что они использовали и другие паспорта - у одного был паспорт гражданина Таджикистана, а у второго - Молдовы.

На сайте опубликованы фотографии разыскиваемых людей. На них изображены люди, действительно похожие на Петрова и Боширова.

Это объявление в розыск последовало после того, как власти Чехии сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Теги: #розыск #россияне #чехия
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