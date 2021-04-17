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19:23 17.04.2021

Иран готов работать над планом по преодолению разногласий с США по атому

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Иран готов работать над планом по преодолению разногласий с США по атому

Иранская сторона готова начать работу над общим документом, в котором будет расписано, каким образом Тегеран и Вашингтон могут вернуться к соблюдению условий соглашения по атому, заявил в субботу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Подготовку общего текста можно начинать. Иранская сторона представила свой собственный документ по ядерной проблеме и по тому, как следует отменять санкции (санкции США - ИФ)", - приводит его слова агентство Bloomberg. Именно Арагчи - главный переговорщик по данной теме с международными посредниками в Вене.

Он подчеркнул, что у сторон все еще есть серьезные разногласия. При этом, по словам дипломата, участники переговорного процесса в Вене "достигли нового понимания" сложившейся ситуации.

В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция. Великобритания, Россия, Китай и ФРГ). Также в Вене работает делегация США, однако прямых контактов с иранскими коллегами она не проводит.

Цель переговоров - определить, как США и Иран могут вернуться в соглашение по атому, выполнять которое они перестали во время президентства Дональда Трампа.

США заявляли, что вернутся в соглашение, как только это сделает Иран. В Тегеране же настаивают, что сначала Вашингтон должен отменить санкции, а уже потом иранская сторона вернется в соглашение.

Теги: #план #иран #атом
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