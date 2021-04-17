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18:31 17.04.2021

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил осколочное ранение – штаб ООС

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Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил осколочное ранение – штаб ООС

Российские наемники пять раз нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 субботы, украинский военнослужащий получил осколочное ранение, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала текущих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12. В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорское и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести, - говорится в сводке.

В штабе ООС отметили, что Вооруженные силы Украины неуклонно соблюдают достигнутые договоренности о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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